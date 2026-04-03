Българската пивоварна индустрия изпрати 2025 г. с рекордни показатели в модернизацията и драстична промяна в потребителските предпочитания. Въпреки лекия спад в общата консумация, секторът е инвестирал внушителните 88 милиона лева, което е най-високото ниво за последните две десетилетия, стана ясно на Общото събрание на Съюза на пивоварите в България (СПБ), информира Plovdiv24.bg.

Фокусът на инвестициите през изминалата година е бил насочен към технологично обновление и подкрепа на местната икономика.

Добивът на хмел е скочил с 32%, достигайки 74 тона, като качеството му вече позволява износ на пазари с вековни традиции. Над половината от вложените 88 млн. лева са отишли за нови мощности и капацитет за производство на малц.

Консумацията на безалкохолно пиво бележи исторически скок с ръст от 53%. Над половината българи вече избират бира без градус като алтернатива на водата и газираните напитки.

Делът на пластмасовите (PVC) опаковки е намалял с 15% за пет години. В момента пазарът се владее от кеновете (31%) и стъклените бутилки (21%). На пазара се предлагат над 220 асортимента бира, като само през изминалата година са представени 14 нови продукта.

България стабилно заема 13-то място в Европа по консумация на бира. Въпреки че общият обем на продажбите е спаднал с 5% (до 4,9 млн. хектолитра), лоялността на потребителите остава висока. 3/4 от сънародниците ни пият бира поне веднъж месечно, а всеки втори българин консумира кехлибарената напитка всяка седмица.