ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Рокада по върховете в голяма фирма
Георги Генов е част от екипа на ЗАГОРКА от 2008 г. и притежава богат професионален опит в търговската структура на компанията. В кариерата си досега е заемал ключови позиции, сред които Национален мениджър "Ключови клиенти“ и Мениджър "Оперативни продажби“. В последните четири години той изиграва важна роля в затвърждаването на пазарните позиции на компанията чрез успешно изграждане на партньорства и развитие на търговски канали.
Като Мениджър "Продажби“ Георги ще се съсредоточи върху устойчивото развитие на бизнеса, засилване на позиционирането на портфолиото на компанията и постигане на отлични търговски резултати. Наред с това, той ще работи активно за утвърждаване на екипна култура, основана на доверие, прозрачност и висока мотивация.
Георги Генов е инженер, завършил Технически университет – Габрово, и притежава магистърска степен.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ураганът "Ерин" идва в Европа
11:08 / 19.08.2025
Няма да има промяна в часовете по професионална подготовка по тур...
11:00 / 19.08.2025
Пияно хлапе седна зад волана, изтърва пътя
10:35 / 19.08.2025
Ето какво се случва над южното Черноморие!
10:16 / 19.08.2025
Над 170 петна от изхвърлен нефт и корабно гориво, с обща площ 819...
10:13 / 19.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия не стига, работя без прекъсване вече...
10:06 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета