Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Рокада по върховете в голяма фирма
Автор: Георги Кирилов 11:08Коментари (0)178
©
ЗАГОРКА, част от международната пивоварна корпорация HEINEKEN, обявява назначаването на Георги Генов на позицията Мениджър "Продажби“. С поемането на тази роля Георги става част от управленския екип на компанията и ще ръководи търговската ѝ стратегия в България.

Георги Генов е част от екипа на ЗАГОРКА от 2008 г. и притежава богат професионален опит в търговската структура на компанията. В кариерата си досега е заемал ключови позиции, сред които Национален мениджър "Ключови клиенти“ и Мениджър "Оперативни продажби“. В последните четири години той изиграва важна роля в затвърждаването на пазарните позиции на компанията чрез успешно изграждане на партньорства и развитие на търговски канали.

Като Мениджър "Продажби“ Георги ще се съсредоточи върху устойчивото развитие на бизнеса, засилване на позиционирането на портфолиото на компанията и постигане на отлични търговски резултати. Наред с това, той ще работи активно за утвърждаване на екипна култура, основана на доверие, прозрачност и висока мотивация.

Георги Генов е инженер, завършил Технически университет – Габрово, и притежава магистърска степен.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ураганът "Ерин" идва в Европа
11:08 / 19.08.2025
Няма да има промяна в часовете по професионална подготовка по тур...
11:00 / 19.08.2025
Пияно хлапе седна зад волана, изтърва пътя
10:35 / 19.08.2025
Ето какво се случва над южното Черноморие!
10:16 / 19.08.2025
Над 170 петна от изхвърлен нефт и корабно гориво, с обща площ 819...
10:13 / 19.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия не стига, работя без прекъсване вече...
10:06 / 19.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
България в еврозоната
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: