|Рокади в МОН! Важни фигури размениха местата си
Досегашният зам. министър Таня Михайлова е заела мястото на Наталия Михалевска като началник на кабината на Вълчев.
За рокадата в просветното ведомство сочат и публикации на сайта на просветното ведомство то 15.09, в които Наталия Михалевска е представена като зам. министър, а Таня Михайлова като началник на кабинета на Вълчев.
