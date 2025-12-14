Росен Петров: Нашата обща памет ни превръща в българи
© Bulgaria ON AIR
В той за книгата си "Нека помним II" в ефира на Bulgaria ON AIR.
На въпрос защо сме българи, Петров отговори: "Хилядолетният път на българите започва всеки път отначало. Историята живее в нашето настояще и само в нас, никъде другаде. И ако искаме децата ни да знаят за Крум, за Аспарух, за Симеон, ние трябва да им разказваме."
Водещият сподели и своя отговор на въпроса как човек става българин: "Основните темели са историята и езикът. Това става с първите думички, които научаваме, с първите песнички, с първите приказки, с произведенията на Иван Вазов, после с общите спомени, които имаме. Нашата обща памет ни превръща в българи. Колкото и да сме разделени, колкото и да не се обичаме понякога един друг, все пак има неща в нашата памет, които ни правят едно цяло."
