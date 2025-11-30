Росен Желязков.
По думите му това няма да е най-подходящият начин. "Само и само, за да се "удовлетвори разбирането, че оттеглянето е посипване на сол на главата на правителството", допълни той.
"Ние сме получили всички предложения - на КНСБ, на "Подкрепа", на работодателите и в момента се параметрират. От гледна точка на числата ще бъдем готови до утре и ще имаме отново разговори, за да се види дали увеличаването на разходната част и намаляването на приходната, ще намери разбиране за това какво правим с дефицита", каза още Желязков.
Относно протестите премиерът каза, че те са белег на демократичност в едно общество. "Те не са хомогенни протести, но се опитваме да разбираме всеки един от протестиращите. Без тези, които създават предпоставки за падането на кабинета", посочи Желязков.
"В крайна сметка протестите са въпрос и на организация. Те са въпрос и на заявени искания и доколко политическите потоци на една пълноводна река биха могли да се обединят в едно русло. В търсенето на гражданския мир правителството полага необходимите усилия този мир да бъде запазен", заяви премиерът и допълни, че има всички възможности в рамките на месец декември да има Бюджет за 2026 година".
Росен Желязков: Ако оттеглим бюджета, трябва да влезем в 2026 г. с удължителен
© Булфото
Още по темата
/
Работодател: Единственият възможен ход за мен е да вдигам цените, но така никак не ми става спокойно на душата
10:51
Делян Добрев: Това е като едно семейство – в гаража в една кутия имаш 500 лв., в хола в книгата имаш едни други пари, но вече не
09:16
Костадин Ангелов: Проектобюджетът е резултат от сложното съжителство между "леви и десни партии"
29.11
Президентът: Приветствам всички хора, които надигат глас и напомнят на социопатите в парламента, че България е демокрация
29.11
Още от категорията
/
"Да, България" дава зелена светлина за подписване на споразумението за общ кандидат за президент
15:14
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е далеч, напрежението по върховете в Киев изисква внимателен прочит
29.11
Съвет към българите: Внасяйте левовете си в банката, не е нужно да ги обменяте в евро на чейндж бюра
29.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.