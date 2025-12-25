Росен Желязков по случай Коледа, цитирано от Министерски съвет
"В тези дни затвърждаваме вярата си във вечните ценности – милосърдието, съпричастието и уважението. Нека Коледа даде сила и сплотеност на всички българи!", допълва Желязков.
Росен Желязков: Честито Рождество Христово! Нека Коледа даде сила и сплотеност на всички българи!
