|Росен Желязков: Кабинетът е в своята политическа зрялост
По думитем му в новия есен политически сезон наблюдаваме въздействия върху политическата среда, които очевидно целят нестабилност.
Въпреки това той подчерта, че правителството показва коалиционен дух и изпълнение на поставените в програмата задачи и цели. "Показателни за това са реакциите, които правилно, вярно и навреме се адресират при всяка една ситуация от обществен или природен аспект", допълни премиерът.
Министър-председателят призова колегите си в МС да не търсят оправдания, а решения. Той настоя за правилна комуникация и висока степен на отговорност и отчетност.
"Това е важно, защото утре ще търсят нас по резултатие. Ще ни търсят по ефективните решения, а не по оправданието с миналото и бившите. Така че в момента, в който ние станем бавши, не трябва да бъдем в ролята на тези, които в момента считаме, че не са се справили със задачата", каза още Желязков.
