Росен Желязков: Не продаваме държавни имоти, систематизираме ги
Автор: Николай Парашкевов 12:47Коментари (0)83
© Burgas24.bg
Премиерът Росен Желязков коментира Програмата за уравление на имоти, изготвена от кабинета през април. За да бъде реализирана, бяха нужни промени в Закона за държавната собственост, които първо бяха приети от парламента, но след това президентът Румен Радев реши да наложи вето.

"Наблюдаваме абсолютно неразбиране и абсолютна дезинформация по тази тема. Когато през април месец приехме Програма за управление на имоти с отпаднала необходимост, това означава, че когато един имот има отпаднала необходимост за ведомството, което го стопанисва, притежава или управлява, трябва да му се намери предназначението. На първо място да бъде предоставен на община, второ - да бъде предвидена възможността за обезщетение по повод на отчуждаването. На трето място да се търси възможност при концесиониране за предоставяне на публична услуга този имот също да послужи за това нещо и чак тогава, когато това нещо не отговаря на очакванията, възможност да бъде продавано", отговори премиерът на въпрос на "Фокус" по темата.

"Това, което направихме, е да ги систематизираме, да получим информация за тях - какви са, за какво се използват, могат ли да послужат на общините. Имах дори срещи с кмета Терзиев (кметът на София Васил Терзиев б.а.), за които не сме били тъпани и фанфари, за да обсъдим с него кои имоти са нужни на Столична община. Изведнъж се появи една пропаганда, че се разпродава държавното имущество. Злостна кампания, защото това не е вярно. Просто направихме това, което десетилетия никой не прави - да обяви кои са тези имоти. Някой каза ли кои са тези имоти? Излязоха едни политици и започнаха да лъжат, че нещо се разпродава. Не, систематизира се информацията за наличните имоти", подчерта Желязков.

"Искам да ви уведомя, че тези имоти не са 4400, те са много повече. Ще продължим да изясняваме кои са, къде са и как могат да бъдат в полза на общините, в полза на хората и онези мероприятия, които биха могли да се случат, ако тези имоти се управляват ефективно. Ефективно означава да не се рушат, да носят доход и по тях да не се правят излишни обществени разходи", добави министър-председателят.

"Независимо от това, сме изпратили до Народното събрание предложение да разгледа програмата, която правителството е приела за забележете управлението, а не продажбата на имоти и да се произнесе - иска ли държавата в лицето на нейните институции това имущество да се управлява ефективно или иска да се разпилява и да се продава както през последните десетилетия. Ако Народното събрание се произнесе по един или по друг начин, ние ще се съобразим с това нещо, но ние сме направил това, което никой не е правил - да систематизира и да направи публични тези имоти", завърши Желязков.

По думите му няма общо между промените в Закона за държавната собственост и ветото на президента Румен Радев.









