Росен Желязков преди началото на редовното заседание на Министерския съвет.
По думите му това наистина е едно много голямо външнополитическо, но и за държавата във вътрешноикономически план постижение.
"Искам също и да благодаря на нашите гръцки колеги, на премиера Мицотакис за тяхното конструктивно поведение, както в този случай, така и в случая с блокадата на границите от страна на протестиращите и намирането на решение за осигуряване на свободното движение на хора и стоки. Това показва, че когато имаме политическо доверие между страните в духа на добросъвестност, може да бъдат решени всички тежки проблеми, които се случват във всяка една от страните", допълни Желязков.
Външният министър в оставка Георг Георгиев посочи, че е завършена една многогодишна сага по отварянето на пътя Рудозем - Ксанти.
"Това е успех и следствие на една година усилена работа. Разбира се, и назад във времето, но вашите директни комуникации с премиера Мицотакис, работата между двете външни министерства, между различните институции дадоха възможност тази връзка да се осъществи. Това е материализиране на всички ползи от трансгранично сътрудничество, разбира се, но това е директна инвестиция в регионите от двете страни на границата. Това е една огромна придобивка за родопчани в частност, но разбира се и за нашите съседи в Гърция. Транспортна свързаност, инфраструктурна, икономика, инвестиции, туризъм, контакти между хората, това е нещо, което повече от две десетилетия е било в оборот, но сега, благодарение на усилията на това правителство и на всички, които взеха участие в процеса, е факт", каза още той.
