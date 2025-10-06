© Булфото "Подложени сме на най-силното хибридно въздействие", заяви премиерът Росен Желязков в началото на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни.



По думите му многостранното сътрудничество е онази форма, която дава възможност при равнопоставеност на участниците да се постигат общи решения и координация.



"Това издание показва значимостта на международното сътрудничество в областта на ефективното правоприлагане, особено в интензивни в своя исторически, политически и социален път места, каквито са Балканите. Те, които са люлка на турбуленция и предизвикателства, както и място на големи възможности. Те дават предпоставки за успехи, но и предизвикателства за ефективното правоприлагане. Когато говоря за правоприлагане, е ясно, че позитивното право е онази гаранция, при която правилата за поведение трябва да бъдат прилагани по най-добрия начин", допълни Желязков.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.