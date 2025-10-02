ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Росен Желязков: Полагаме усилия за връщането на нелегалните мигранти в родините им
Премиерът акцентира специално върху усилията за противодействие на каналджиите. "Тяхната дейност от една страна е провокация към сигурността и стабилността в Европа, а от друга страна е престъпление", изтъкна Желязков.
Министър-председателят посочи голямото значение на партньорството и съвместните действия по опазването на границата с държави като Австрия, Румъния, Гърция у други. Премиерът Желязков отбеляза също ролята на нормативната регулация, най-вече в областта на връщането и реадмисията, както и по прилагането на Пакта за миграция и убежище, съобщиха от правителствената пресслужба.
"Нашите усилия са да бъдат връщани нелегалните мигранти в страните по произход", посочи министър-председателят.
Той отбеляза още, че именно тези политики, които България е отстоявала през годините, срещат разбиране от много от страните членки.
"Сигурността на Европа зависи не само от опазването на границите с физическа сила, с техники и технологии, в които ние инвестираме много, включително чрез европейски източници, но и по отношение на правилните политики, които да пресичат всички опити за нелегална миграция в континента", заяви още премиерът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 500
|предишна страница [ 1/84 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Близо 30 км задръстване! Ужасът на АМ "Тракия" продължава
13:21 / 02.10.2025
Рязко затопляне през следващата седмица
13:00 / 02.10.2025
МОСВ: Следете прогнозата, предстои опасно време
12:31 / 02.10.2025
МВнР: Задържаните лица поетапно се отвеждат към израелското прист...
12:10 / 02.10.2025
Пътуващи през "Петрохан": Продължава да вали сняг, пързаля се, сн...
12:00 / 02.10.2025
Росен Желязков за задържания българин: Информирали сме израелскит...
11:55 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Неочакван звезден развод
10:00 / 30.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
От ВиК Бургас се похвалиха
11:13 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета