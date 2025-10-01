ЗАРЕЖДАНЕ...
|Росен Желязков: Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг
Наш дълг е да осигурим достойни доходи, качествена грижа и заслужено уважение.
Затова, въпреки трудностите, увеличихме всички пенсии с 8,6 процента и повишихме социалната пенсия за старост. Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%. Това каза премиерът Росен Желязков по повод Международния ден на възрастните хора.
"Решително се борим с незаконните домове и инвестираме в модерни грижи.
Създаваме 254 нови социални и здравно-социални услуги, ремонтираме всички държавно финансирани домове за възрастни хора и до година условията ще бъдат изцяло обновени", отбеляза той.
"Днес отдаваме почит на хората, които със своя труд и мъдрост градиха България такава, каквато я познаваме.
Наш дълг е да предадем този пример на следващите поколения и да гарантираме, че мостът между младостта и опита остава здрав и непоклатим.
Защото именно приемствеността е силата, която движи една нация напред.
Честит празник!", казва още Желязков.
