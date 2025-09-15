ЗАРЕЖДАНЕ...
|Росен Желязков: Училището е онзи храм, за който държавата трябва да полага най-голяма грижа
По думите му учителите са най-уважаваните хора в обществото, защото те преподават онази мъдрост, онези познания и добродетели в живота на нашите деца, за да могат те да бъдат достойни българи и граждани.
"В последните 10 години много се направи за учителите и това вече дава своя резултат. В нашата образователна система влизат все повече млади учители. Вече над 20% от учителите са под 35 години и това е най-добрият атестат за това, че учителската професия е привлекателна", допълни Желязков.
"Много се прави по отношение на училищната инфраструктура. Много се прави и за това да не остане дете, което не е обхванато от образователната система. Над 70 000 деца вече са върнати в училище. Това е повече от 10% от всички ученици", каза още премиерът.
