Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Росен Желязков: Водата е дар Божи, но и стихия
Автор: Цвети Тончева 11:02Коментари (0)128
©
"Водата е дар Божи, но и стихия, трябва да я пазим, но и да я управляваме правилно". Това каза министър-председателят Росен Желязков при откриването на реконструирания Магистрален канал, част от напоителна система "Тракиец" в област Хасково, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Той уточни, че съоръжението е демонстрация на възможностите, които ни предоставя регулирането на напояването е тяхната връзка с водоизточниците, както и доставянето на вода с минимални загуби, но същевременно и за предпазване на земеделието от наводняване.

В следващите две години, по Стратегическия план предстои приобщаването  на близо 1 милион декара земи за напояване, а програмата ще даде възможност площите да достигнат до 2 400 млн. лева.Това е ясен знак за политиката на държавата ни за развитие на земеделието и селското стопанство като един от основните отрасли за земеделието", каза Желязков.

По думите на премиера в последните години, при тези катаклизми, се вижда ясно каква е ролята на всяко едно управление на държавите и ролята на политиките им за добро финансиране, за по висока ефективност и конкурентоспособност и възможности за инвестиране в нови технологии в сектора. За да може пазарът в ЕС да ползва качествени храни за всички граждани. 

Желязков изтъкна, че в този програмен период на ОСП са предвидени 300 милиарда лева за защита на подземни съоръжения, които не позволяват водата да бъде разхищавана и разпилявана и да достига.

На място бяха и министърът на земеделието и храните Георги Тахов и изпълнителният директор на "Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева.

Ремонтът на съоръжението е на стойност 6,865 млн. лева и е финансиран по Програмата за развитие на селските райони.

Европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен благодари на премиера и на министъра на земеделието за това, че са готови да се справят с проблемите и изтъкна, че това е успех и за ползвателите у нас и за целия ЕС.




Още по темата: общо новини по темата: 611
10.10.2025 »
08.10.2025 »
08.10.2025 »
08.10.2025 »
06.10.2025 »
03.10.2025 »
предишна страница [ 1/102 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Борисов за спорното предложение на ИТН: Говорих със Слави Трифоно...
10:33 / 10.10.2025
ПП-ДБ събират подписи за оставката на председателя на КПК Антон С...
10:22 / 10.10.2025
Денков за законопроекта на ИТН: Предлагат го хора, които направих...
10:33 / 10.10.2025
Радваме им се, но дали си заслужаваме героите?
09:51 / 10.10.2025
Иво Сиромахов буквално срина със земята депутатите на Слави
09:37 / 10.10.2025
Проф. Рачев с чудесна прогноза за времето
09:35 / 10.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
Кабинетът "Желязков"
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: