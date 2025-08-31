ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Росен Желязков и Урсула фон дер Лайен ще посетят ВМЗ - Сопот
Двамата ще проведат среща, на която ще обсъдят въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана. След това Желязков и Урсула фон дер Лайен ще разгледат завода и ще се запознаят с неговите възможности.
В края на визитата си министър-председателят Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще дадат кратък брифинг пред медиите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 549
|предишна страница [ 1/92 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Синоптик: Лято и плаж до началото на ноември
20:00 / 30.08.2025
От 01.01.2026 г. предстои голяма промяна за заемите на всички бъл...
20:00 / 30.08.2025
Срещу 50 000 лв. парична гаранция: Паскал излиза на свобода
20:02 / 30.08.2025
Брутално задръстване в района на Кресна, колите не мърдат
20:02 / 30.08.2025
Почти цяла България е предупредена за 31 август
20:02 / 30.08.2025
За първи път повече българи бягат от Германия, отколкото заминава...
17:16 / 30.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жена пострада след инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас
08:54 / 29.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Смърт на плажа в Слънчев бряг
09:18 / 29.08.2025
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Бургас
19:55 / 29.08.2025
Морски кмет: Това е един от най-силните сезони за последните десетилетия
17:08 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета