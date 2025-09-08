Росен Желязков на посещение в Черна гора 

© Министър-председателят Росен Желязков и водената от него делегация пристигнаха в Черна гора. Премиерът ще бъде там на двудневна визита.



По-късно днес ще се състои церемония по официалното посрещане на българския министър-председател с военни почести.



Тя ще се проведе в представителната резиденция на правителство на Черна гора - Вила "Горица“, след което премиерът ще проведе среща с черногорския министър-председател Милойко Спаич.