|Росен Желязков от Созопол: Политически въпроси се решават не в парламента, а на улицата
"Искам да благодаря на "Гранична полиция'" за демонстрацията. Бяха показани всички елементи от дейността на полицията - опазване на границата, пресичане на престъпност и контрабанда. Всичко, което видяхме, е ежедневие за "Гранична полиция", започна Росен Желязков.
"Вчера се видя, че правителството получи ново доверие. Вижда се ,че за ефективен вот на недоверие липсват поне 20 гласа на народни представители. Искам да благодаря на ГЕРБ, лидера на ГЕРБ, ИТН, БСП-ОЛ и ДПС-НН за подкрепата. Имаме усещането за стабилност от мнозинството на българския парламент", каза премиерът за вчерашния вот на недоверие.
"Не мисля, че правителството е тази жица, през която трябва да минава токът на политическото напрежение. Гласуването вчера даде отговор на въпроса има ли доверие в кабинета или не", каза още Желязков.
"Не чухме по какъв начин разделението на властите трябва да намери подкрепа от политиците в България. Разбрахме, че като че ли политическата класа търси решение на политическите въпроси не в парламента, а на улицата. Правосъдие трябва да се раздава не в съдебната зала, а някъде другаде, че институциите не си взаимодействат - това чухме, но картината е друга. Имаме нужда от стабилност, за да адресираме проблемите там, където им е мястото и в рамките на конституционно установения ред. Няма друг начин освен да спазваме законите, за да имаме необходимата платформа за икономическо развитие и посрещането на всички потребности на обществото", каза още Желязков.
"Не мога да знам по какъв начин комуникират министрите с представители на парламентарните групи от парламента, а и не виждам проблем министрите да говорят, с която и да е от парламентарните групи, независимо дали е от управляващата коалиция или опозицията", отговори министър-председателят на въпрос дали министрите от кабинета се отчитат на Делян Пеевски.
"Бяхме направили предложение за Деньо Денев. Президентът преди два или три дни отговори през главния си секретар, че не съгласува тази кандидатура", каза той по темата с позицията на шеф на ДАНС.
