Росен Желязков подписа с Тръмп, България е част от основателите на Съвета за мир за Газа
В сряда преди отпътуването на Желязков за Давос правителството взе решение България да се присъедини към държавите учредителки на Съвета за мир на Доналд Тръмп. Страната ни няма нужда да плаща вноска от 1 млрд. долара. Първоначално Тръмп поиска тези пари от държавите, които искат да участват в Съвета, но впоследствие стана ясно, че това не е изискване.
Официалната покана до България беше изпратена в понеделник до президента Румен Радев два часа преди той да обяви, че подава оставка от поста.
Аре бежи
преди 10 мин.
Тоя плазмодий Роско, изгонен с метлата от народа, подал оставка, немил и недраг на никой, като какъв и в какво си качество ходи да подписва договори от името на България с цена 1 млрд. долара, при това за неща, които ама хич не ни касаят?!? Спри се бе, капут!
Незнам
преди 24 мин.
Мухахаха, нали Радлю имал ЛИЧНА покана???? Нека надцакването продължи, а НЕратифицирането на този договор е ясно като бял ден, та тъй де, в изборна кампания сме! ПА и щом единия може за Боташ, що другия да не може за "Мира"...
