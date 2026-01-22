Премиерът Росен Желязков подписа с американския президент Доналд Тръмп, българското участие в Съвета за мир в Газа. Българският министър председател бе част от част от церемонията по подписването, която се проведе на Световния икономически форум в Давос.В сряда преди отпътуването на Желязков за Давос правителството взе решение България да се присъедини към държавите учредителки на Съвета за мир на Доналд Тръмп. Страната ни няма нужда да плаща вноска от 1 млрд. долара. Първоначално Тръмп поиска тези пари от държавите, които искат да участват в Съвета, но впоследствие стана ясно, че това не е изискване.Официалната покана до България беше изпратена в понеделник до президента Румен Радев два часа преди той да обяви, че подава оставка от поста.