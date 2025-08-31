ЗАРЕЖДАНЕ...
|Росен Желязков посрещна Урсула фон дер Лайен
Премиерът Желязков ще запознае председателя на Европейската комисия с отбранителния капацитет на страната ни и с предприетите действия за неговото развитие и технологично обновление. Двамата ще посетят ВМЗ-Сопот, където министър-председателят ще представи част от натрупания опит и традиции на България във военната индустрия. Желязков и Фон дер Лайен ще обсъдят също така възможностите за България по линия на европейския механизъм за сигурност "Safe“, включително относно подготовката на изграждането на двете нови производства, за които правителството си партнира с най-големия отбранителен концерн "Райнметал“.
