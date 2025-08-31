Новини
Росен Желязков посрещна Урсула фон дер Лайен
Автор: Илиана Пенова 18:31
© Facebook
виж галерията
Премиерът Росен Желязков лично посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е на еднодневна визита в България като част от обиколката й в седемте държави, намиращи се в непосредствена близост до продължаващата война в Украйна. Общата европейска отбранителна способност и приноса на България ще бъдат във фокуса на разговора на министър-председателя с Фон дер Лайен.

Премиерът Желязков ще запознае председателя на Европейската комисия с отбранителния капацитет на страната ни и с предприетите действия за неговото развитие и технологично обновление. Двамата ще посетят ВМЗ-Сопот, където министър-председателят ще представи част от натрупания опит и традиции на България във военната индустрия. Желязков и Фон дер Лайен ще обсъдят също така възможностите за България по линия на европейския механизъм за сигурност "Safe“, включително относно подготовката на изграждането на двете нови производства, за които правителството си партнира с най-големия отбранителен концерн "Райнметал“.



Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
