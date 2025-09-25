ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Росен Желязков се срещна с Вселенския патриарх Вартоломей
В рамките на срещата премиерът Желязков обсъди с Вселенския патриарх ангажираността на църквата със съвременните проблеми на човечеството, бъдещето на децата и опазването на природата. Министър-председателят изтъкна значението на човешките добродетели и вярата като опора и източник на мъдрост.
Вартоломей отправи поздравления към премиера Желязков по повод успеха на България с присъединяването към еврозоната. Вселенският патриарх пожела успех, мир, просперитет и щастие на българския народ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
"Заплашиха ме, че ще свърша като турските кметове": Коцев зове пр...
09:20 / 25.09.2025
Имот, който преди три години струваше 72 000 евро, тази година е ...
08:54 / 25.09.2025
Зам.-кмет за задръстванията на АМ "Тракия": АПИ се опитват да рев...
08:57 / 25.09.2025
Предлагат отлагане с 8 години за важна регистрация
08:39 / 25.09.2025
Изслушват в комисия и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев заради ...
08:35 / 25.09.2025
Празник е! Ето какво е забранено на жените
08:37 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова побесня
20:41 / 23.09.2025
Бургас е предупреден!
14:25 / 24.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Натали Трифонова дари Мартин Чой с дете, а той дори не е при нея
17:31 / 24.09.2025
Заловиха румънец, превозващ 7 мигранти на КПП-то на село Крушевец
14:40 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета