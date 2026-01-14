Ръководителят на Координационния център за еврозоната: Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
По думите му още на втория-третия ден сме излезли от паниката, след като нещата са тръгнали сравнително нормално и "доста голяма част от хората са видели, че няма да свърши светът и няма да се преобърне каруцата“.
Той обясни, че се справяме "по-добре от очакването и по-добре от Хърватия".
"Естествено, ние имахме шанса да видим техните грешки, да не ги повтаряме. Една чудесна работа се извърши от банковата система в лицето на БНБ. Контролната система вече повече от година е в усилено напрежение на работа. Направи се Координационният център, за да може да обедини усилията и най-вече да се даде правилна информация на хората, вярна информация, да няма дезинформация, тъй като продължава да има такива опити", каза Владимир Иванов в ефира на bTV.
Той благодари на търговската система, която се е отнесла много отговорно и е поела голям удар.
От думите му стана ясно, че има търговци, които заявяват твърдо, че ще продължат да работят с лева и след първи февруари.
"Няма как да се случи това нещо. Най-малкото то става незаконно действие. А лева няма да е законно платежно средство. И такъв тип призиви, граничат към призоваване на извършване на престъпления. Но е много интересно, че много хора, които правят тези призиви, са доста добре снабдени с евро. Може би това си е нашият български манталитет - така да сме наопаки за всичко", посочи Иванов.
Очаква се до края на март всички левове в обращение да бъдат напълно изтеглени. А БНБ безсрочно ще изземва банкноти и монети, търговските банки - до 30 юни.
И тази събота над 100 клона ще работят.
Около 7-8% са нарушенията, свързани с превалутирането. A пазарът ни е в много добра кондиция и конкурентна среда и няма защо да има притеснения.
Актуални теми
Голям Ботев
преди 16 мин.
Ще стане като онзи тарикат, който хем изял половин торба сол, хем изял половината от предвидените тояги на голо, накрая си платил Цялата глоба и си заминал по живо-по здраво.
Първи и Вечни
преди 48 мин.
Хайде да видим как ще стане този номер с използване на незаконни платежни средства! Някой полезен идиот ще свърши с затвора заради шепа копейки.
