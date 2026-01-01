Румен Гълъбинов за еврото: Хората трябва да са спокойни и да се радват, че успяхме най-после!
Според други - влизането в еврозоната е исторически успех и плод на дългогодишни усилия.
"Хората трябва да са спокойни и да се радват, че успяхме най-после. Общата икономическа ситуация в България е в подем, ние имаме общо икономически ръст на БВП над 3 процента", твърди пред NOVA Румен Гълъбинов.
Според икономисти въвеждането на единната европейска валута ще донесе редица позитиви за българската икономика.
"Този позитив ще премине основно през икономическата дейност на тези, които създават, именно на бизнеса. Доверието, което ще се вкара в българската икономика вече е видно и се усеща сред външните инвеститори. Така че според мен плавният преход много бързо ще премине в бърз преход", каза още Райков.
