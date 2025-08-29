Новини
Румен Христов: Трябват 30-40 милиарда за справяне с водната криза. Сумата е огромна
Автор: ИА Фокус 09:31Коментари (0)189
© БНТ
Проблемът с водата не е само в Плевен, там е драстичен. Като цяло водопроводната мрежа е на 60, 70 години с едни много по-лоши като качество тръби тогава. И има нужда от подмяна навсякъде, но действително случаят в Плевен е много драстичен, заяви Румен Христов - зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС и председател на СДС.

Не можем да държим сегашният кмет виновен, защото той е от две години и нещо, заяви Христов. Предишният кмет не е бил достатъчно инициативен. Според него гражданите имат право да недоволстват. Заяви, че вижда, че правителството е силно ангажирано с този проблем.

"Създадоха се работни групи. Имаше експертни съвети. Лично премиерът подхвана темата и я след отблизо. Беше създадена междуведомствена работна група. Провеждат се тези сондажи, които се надяваме да приключат скоро".

Според него трябва да се търси максимална бързина, но и качество.

"Когато не осигуряваш питейна вода съвсем основателно всички граждани недоволстват. Да се пуска 2 пъти по два часа е крайно недостатъчно".

Гражданите имат право да протестират и този протест не е политически, смята Румен Христов. Когато нещата не са се случили, както трябва, натискът от гражданите е нещо полезно.

Световната банка казва, че ни трябват 40 милиарда за справяне с водната криза. Родни експерти казват, че са 30 милиарда. Сумата е огромна, заяви пред националната телевизия Христов и това означава, че "ние не можем да направим всички ремонти за една, две, три години".

Има нужда да се построи нов язовир, каза още той. Но имаме нужда от валежи и сняг, каза той.

"Парите за язовирите са оползотворени. Не са отишли в джобовете на политиците, както твърдят колегите от ПП-ДБ. Доста от язовирите имат нужда от укрепване на стените да запазим водата. Упреците са много от страна опозицията. Въпросът е сега да седнем и да решим".

Парите постоянно недостигат, каза още Христов.



