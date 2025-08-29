ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Румен Христов: Трябват 30-40 милиарда за справяне с водната криза. Сумата е огромна
Не можем да държим сегашният кмет виновен, защото той е от две години и нещо, заяви Христов. Предишният кмет не е бил достатъчно инициативен. Според него гражданите имат право да недоволстват. Заяви, че вижда, че правителството е силно ангажирано с този проблем.
"Създадоха се работни групи. Имаше експертни съвети. Лично премиерът подхвана темата и я след отблизо. Беше създадена междуведомствена работна група. Провеждат се тези сондажи, които се надяваме да приключат скоро".
Според него трябва да се търси максимална бързина, но и качество.
"Когато не осигуряваш питейна вода съвсем основателно всички граждани недоволстват. Да се пуска 2 пъти по два часа е крайно недостатъчно".
Гражданите имат право да протестират и този протест не е политически, смята Румен Христов. Когато нещата не са се случили, както трябва, натискът от гражданите е нещо полезно.
Световната банка казва, че ни трябват 40 милиарда за справяне с водната криза. Родни експерти казват, че са 30 милиарда. Сумата е огромна, заяви пред националната телевизия Христов и това означава, че "ние не можем да направим всички ремонти за една, две, три години".
Има нужда да се построи нов язовир, каза още той. Но имаме нужда от валежи и сняг, каза той.
"Парите за язовирите са оползотворени. Не са отишли в джобовете на политиците, както твърдят колегите от ПП-ДБ. Доста от язовирите имат нужда от укрепване на стените да запазим водата. Упреците са много от страна опозицията. Въпросът е сега да седнем и да решим".
Парите постоянно недостигат, каза още Христов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 58
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
През септември Yettel предлага пакет от две смарт устройства по и...
09:48 / 29.08.2025
Внимавайте! Само за минути може да останете без превозното си сре...
09:30 / 29.08.2025
Адвокатът на Паскал: Не са налични законови основания за постоянн...
09:10 / 29.08.2025
Пет века по-късно: Литургия на остров "Св. Иван" край Созопол
07:55 / 29.08.2025
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени след инцидент...
07:54 / 29.08.2025
Тъжен ден за християнството! Църквата е отредила строг пост
08:40 / 29.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
09:15 / 28.08.2025
Руски танкер разтоварва край Созопол въпреки санкциите
11:44 / 27.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета