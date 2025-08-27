ЗАРЕЖДАНЕ...
|Румен Христов за Румен Радев: Ние от него искаме не да ни помага – просто да не ни пречи
Христов заяви, че от месеци има срещи между представители на правителството и компанията, която изгради заводи за артилерийски снаряди и за барут у нас.
"Със сегашното правителство беше избрана площадката на ВМЗ-Сопот за разширяване. Той ги няма тези прерогативи. Ако не пречи, могат да се случат много неща в държавата“, допълни пред bTV Хрисотов.
На въпрос защо на оръжейния бизнесмен Емилиян Гебрев два пъти е отказвано да направи завод за барут, Христов заяви, че не може да сравнява капацитета и възможностите на "Райнметал“ с българина. Той отрече да е присъствал на срещи, на които да се е обсъждала подобна сделка.
По отношение на предложението на правителството изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Мирослав Рашков да бъде официално предложен за титуляр на поста, Христов коментира:
"Когато става дума за назначение на ръководни постове в страната. Те винаги имат своята политизация, защото се предлагат от правителство, избрано с мнозинство на ГЕР-СДС, ИТН и БСП. (…) Да, предлагаме хора, на които вярваме. Те могат да бъдат политически неутрални и пак да им вярваме“, посочи Христов.
Попитан за връзка между Мирослав Рашков и бившия гл. секретар на МВР Светлозар Лазаров, Христов каза: "Политическа неутралност ли беше назначението на Бойко Рашков за министър на вътрешните работи?“. Председателят на СДС каза още, че предшественикът на поста Калин Стоянов е бил "принуден“ да стане депутат (б.р. от ДПС-Ново начало), след като бил атакуван и недопуснат за министър.
