Румен Петков коментира пред БНТ случилото се и очерта сериозни съмнения около действията на институциите преди трагедията.
Според него случаят "Петрохан“ показва институционална немощ. За него при това криминално деяние има два основни въпроса:
"Кой и защо извърши това престъпление? Няма как да не смущава фактът, че една НПО с име, което внушава усещане за държавна намеса, 20 дни след регистрацията е легитимирана от министерството по един твърде убедителен, да не кажа съмнителен начин. Някак се бяга от тази тема. Съратници и политици на същия министър се ангажират с финансова подкрепа. Има едно политическо поддържане, което се вее на байрак, когато от него трябва да се изцедят дивиденти пред обществото, и когато стане тази трагедия, тогава всички тези хорица се прискриват.“
Петков предупреди, че "въпросите наистина са повече от отговорите.
"Въпросите са страшни. И те се нуждаят от отговори, институционални, добре аргументирани, по най-бързия начин.“
Според него случаят поставя сериозен въпрос за ролята на институциите, включително МВР, ДАНС и Агенцията за закрила на детето.
Румен Петков коментира и вчерашния Конгрес на БСП, на който се оттегли от председателския пост Атанас Зафиров и бе избран Крум Зарков.
"Вчера Конгресът на БСП показа две неща. Първо, разум и достойнство. И искам да поздравя Атанас Зафиров за начина, по който се оттегли. Върху него се изля много помия, много обидни квалификации, много лични нападки. Той запази достойнство. И второ, вчерашният Конгрес показа една нова атмосфера в БСП и в левицата. За първи път няма разправа с довчерашния лидер, няма зачеркване на довчерашния лидер, а има ясно очертан път с отчитане на постигнатото в един много тежък период. Това са две стъпки, които показват и решимостта на новоизбраният председател Крум Зарков. Успех му пожелавам.“
