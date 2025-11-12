Румен Радев.
По думите му, ако истинската цел е да не се допусне прекъсване в работата на рафинерията, криза с горивата и повишаване на цените, е трябвало досега да са назначили ОТУ и да са поели оперативното ръководство на посочените дейности - веднага след обявените санкции на 23 октомври т.г.
"Имат пълно законово основание да го направят. Институтът на ОТУ е уреден с приет още през 2023 г. закон, в който са предвидени и редица гаранции срещу евентуални злоупотреби и произвол, приети и в други европейски държави със сходен казус с цел минимизиране на риска от бъдещи финансови искове към държавата", допълни той.
"През последните седмици упорито се насаждат страхове и усещане за спешност, покрай, които се прокарват светкавично законови промени, отменящи съществуващите защитни мерки. А дали това не е истинската цел на законовите промени и кой има интерес от това?", запита Радев.
Румен Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ
