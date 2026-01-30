Румен Радев.
"За малките търговци това беше леко затормозяващ процес. Някои дори написаха на магазините си, че ще работят чак февруари, за да избегнат процеса."
Радев добави, че частният бизнес не е спирал да вдига заплатите в частния сектор.
Лукойл
"Риск би било за нас, ако не се постигне споразумение за продажбата на активите на "Лукойл". Наличието на един дългосрочен капитал в инвеститор, какъвто е "Карлайл", е едно добро решение".
Според него инвестиционната компания със сигурност е имала разговор за придобиването на активите на рафинерията в Бургас.
Той смята, че разговори продължават и с други заинтересовани купувачи на петролния гигант.
Румен Радев: Би било риск за нас, ако не се стигне до сделка за продажбата на активите на "Лукойл"
©
Още по темата
/
България, Румъния и Ирак са изправени пред важни решения за "Лукойл" - американските срокове изтичат
03.12
Ивайло Мирчев: Не може с парите на данъкоплатците да се вземе "Лукойл" и след това да се източи
26.11
Деньо Денев: Докладът на ДАНС за евентуалната продажба на "Лукойл" няма да бъде представен като едностранчиво решение
20.11
Още от категорията
/
Плевнелиев: Политиците говорят страшни лъжи и глупости и манипулират хората в обратната посока
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Зафиров обяви, че няма да участва в парламентарните листи на БСП ...
21:01 / 29.01.2026
Евростат: Спестяванията на домакинствата намаляват както в ЕС, та...
21:01 / 29.01.2026
Гласят Мария Габриел за важен пост в международна организация
21:01 / 29.01.2026
Сезираха Министерството на туризма заради проблем с нискотарифна ...
19:43 / 29.01.2026
Плевнелиев: Политиците говорят страшни лъжи и глупости и манипули...
19:44 / 29.01.2026
Отново заплаха от наводнение в Крумовград!
19:44 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.