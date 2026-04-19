Надявам се, че с ПП-ДБ гледаме в една посока за смяната на ВСС. Това заяви лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев след като излязоха първите изборни резултати, според които неговата коалиция печели предсрочния парламентарен вот.

"Моята социология бяха пълните зали и площади в цялата страна. Това беше нормално и закономерно. Очакванията са големи, надеждите са големи. Това означава и голяма отговорност", каза той.

"Ние сме готови на различни варианти, за да има България редовно и стабилно правителство. Аз ви казах, че ще направим всичко възможно да не допуснем отново избори. Това е пагубно за България. Означава да преминаваме от криза в криза, а ние трябва да работим сериозно, за да излезем от тях", добави той.

Както Burgas24.bg информира "Прогресивна България" спечели категорично изборите за парламент, които се проведоха днес. Според данните от "Транд“ се очертава 6-партиен парламент след проведените днес избори.