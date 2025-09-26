ЗАРЕЖДАНЕ...
Румен Радев: Министрите се разбягват като пилци като ме видят
"Категорично не е вярно, че не проявявам кооперативност да работя с правителството. Напротив. И писмено, и устно съм се обаждал на премиера и на министри, за да се свърши работа в интерес на България. Организирах кръгла маса с бизнеса, с образователните институции, как да градим просперираща държава с нови технологии, да привличаме инвестиции и убеждаваме да се инвестира, тук, в България и да имаме по-висок икономически ръст. Какво се получава? Министрите получават забрана именно от господин Борисов да стъпват на тези мероприятия. Освен това имат забрана да стъпват там, където се появя. Дори да са обявили, че ще присъстват, появя ли се някъде, неговите министри се разбягват като пилци, именно по указания на господин Борисов. А аз им свърших работата в Япония - сключих декларация за стратегическо партньорство", допълни Радев.
Държавният глава призова Борисов да направи така, че чувалите с парите от магистрала "Хемус" да се върнат. "Той знае много добре. Той ръководеше изграждането на магистралите, той беше нашият голям строител, лично контролираше всеки ден и определяше парите. Той трябва да знае къде са тези чували и нека направи така, че да се върнат. Ще му бъдем много благодарни!", каза още Радев.
