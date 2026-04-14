В неделя гласуваме. Войната е близо, а джобовете ни се изпразват. Това каза в свое изявление във Фейсбук лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев.

"Скъпи сънародници,

В неделя гласуваме. Войната е близо, а джобовете ни се изпразват. България има нужда от стабилно правителство. Всеки дом, всеки българин очаква мир, справедливост, закон и ред.

Но преди тях е свободата. Правото да говорим, правото да гласуваме. Ако не го използваме, ще ни го отнемат.

Картелът на старите партии се готви да опорочи изборите, на които не може да победи. Целта е да се удължи безвластието. Да се хвърли сянка на съмнение върху легитимността на следващата власт.

Има само едно решение: всички да гласуваме в неделя. Да убедим разколебаните. За да затворим устата на лъжата и да удавим купения вот в море от свободни гласове. Изборът е ясен: Прогресивна България с номер 21.

За да изгоним олигарсите и сглобкаджиите и да върнем закона", каза още Радев.