Румен Радев внесе оставката си в Конституционния съд. Това обяви, че ще направи самият той в обръщение до народа в понеделник.
Сега тя трябва да бъде одобрена. В основния закон обаче не е посочено в какъв срок конституционните съдии трябва да се произнесат, но според екперти финалното решение би трябвало да отнеме не повече от седмица.
След като оставката на държавния глава бъде потвърдена, вицепрезидентът Илияна Йотова ще изпълнява длъжността президент до края на мандата - 21 януари 2027 г.
Тя ще продължи процедурата с формиране на служебно правителство и насрочване на парламентарни избори.
Румен Радев подаде оставка
© Булфото
Tsvetelin
преди 10 мин.
Мистър БОТАШ. Набута ни още преди да е взел властта. Всеки ден плащаме по 1 милион лева, 4 милиарда за 13 години. Ай честито!
aahasfer
преди 18 мин.
Ами сега - остана си миризливата деса без ново бмв!Мъка!
Сергей Пройчев
преди 41 мин.
Сбогом дрогарьо.Някой те излъга че идиотите в България са толкова много.Не е вярно пък и те си обичат Копейката.
