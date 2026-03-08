Румен Радев честити 8 март на българките. Ето какво написа той във Фейсбук:
Скъпи български жени,
Пожелавам ви да сте здрави, а вашите чар, достойнство и постижения да продължават да вдъхновяват и да бъдат опора за вашите семейства и близки!
Честит 8 март!
Румен Радев с поздрав към всички българки
©
Още по темата
/
Съветът на експертa за 8 март: За гаджето купи ароматни пролетни цветя, но за мама и баба заложи на саксия
04.03
Джамбазки към ЛГБТ протеста на 8-и март: Престанете да вземате празниците, съблекалните и усилията на истинските жени
09.03
Още от категорията
/
Цените на тока: 156 евро за къща с три спални във Великобритания, срещу двойна сума за тристен апартамент у нас
07.03
Плащаме надценка за млечните продукти с до 125% над европейските цени, ако купуваме от производител, ни излиза два пъти по-евтино
07.03
Туристическа агенция: На "спасителните полети" бяха качени хора с висок обществен статус, а не граждани в безпомощно положение и малки деца
06.03
Психотерапевт говори за тъмната страна на емоционалните нужди и защо предпочитаме да останем в токсична връзка
06.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Калин Стоянов: Г-н "Бях точен с парите" - Иван Демерджиев както в...
19:48 / 07.03.2026
Предупредиха ни: Дизелът отива към 3 лева, това няма да е краят
19:48 / 07.03.2026
Ивелин Михайлов за Близкия изток: Ние имаме нулева подготовка за ...
19:49 / 07.03.2026
Назначиха още един заместник-министър на правосъдието
16:53 / 07.03.2026
Очаква ни една от най-приятните седмици
14:38 / 07.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.