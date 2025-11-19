Решението на Конституционният съд е победа на правото над произвола на политическата класа. Това бяха първите думи на президента Румен Радев, след като вчера КС разпореди, че Наталия Киселова неправомерно е върнала предложението на президента за провеждане на референдум на тема: "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута 'евро' през 2026 г.?", предаде репортер на "Фокус".
"Решението е с обратно действие и постановява, че председателят на парламента не може да отклонява предложение на субект, овластен от закона", каза държавният глава и допълни:
"Оправданията, че не могат да внесат това предложение и да го гласуват, защото мотивите ми са отхвърлени, е лъжа. На 13 май аз получих единствено препис с разпореждането на г-жа Наталия Киселова. Моите предложения и мотиви още са в деловодството на парламента".
Румен Радев призова депутатите да отидат още днес да внесат предложението му в пленарна зала за разглеждане и да го гласуват.
"За съжаление този парламент, вместо закони, ражда беззаконие, скандали и отврат'', коментира още Радев.
Румен Радев с първи коментар за решението на Конституционния съд
©
Още по темата
/
Росен Плевнелиев: Президентът Радев ще иска да вземе властта в периода на нестабилност след приемането на еврото
28.06
Радан Кънев: Позицията на президента за еврозоната е крайна форма на политическа безотговорност
16.06
ГЕРБ-СДС: Крайно време е президентът да се обяви за лидер на партия "Боташ" и да стартира проекта си
11.06
Президентът заговори за "политическа алтернатива", която да се противопостави на олигархичния модел
31.05
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.