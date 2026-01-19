Румен Радев ще направи обръщение към българския народ, съобщиха от правителствената пресслужба.
Речта на президента ще е в 19 часа днес. Темата на обръщението не е посочена в прессъобщението.
В медиите последните месеци все по-настоятелно се говори за евентуалната оставка на Радев.
Ако Румен Радев се оттегли сам от президентския пост - неговото място се заема от вицепрезидента Илияна Йотова.
Но според Конституцията, ако двамата заедно се оттеглят - тогава неговите функции ще изпълнява председателят на НС Рая Назарян. И в двумесечен срок се произвеждат избори за президент и вицепрезидент.
