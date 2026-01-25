Румен Радев ще се настани да живее в апартамент в центъра на София, собственост на неговата тъща Желяза, научи "Уикенд“ от близки до новия силен политически играч в България. Доскорошният държавен глава и съпругата му Десислава вече изнасят багажа си от вила "Калина“ в държавната резиденция "Бояна“, която обитаваха през последните 9 години.
Хора от обкръжението на Румен Радев разкриха, че той окончателно ще се изнесе от държавната резиденция най-късно на 1 февруари, за да отстъпи престижния имот на наследницата си Илияна Йотова и нейния съпруг д-р Андрей Йотов.
Доскорошният президент на България обаче няма да се върне в стария си апартамент в столичния квартал "Гео Милев“, който обитаваше заедно със съпругата си Деси допреди да встъпи в длъжност като държавен глава на 19 февруари 2017 г. Жилището от 143 квадратни метра беше закупено от Румен Радев през 2010 г. срещу сумата от 168 827 лева след развода с първата му жена Гинка. В апартамента обаче живее дъщерята на доскорошния президент Дарина, а Румен Радев не притежава други имоти.
Оказа се, че броени дни преди да подаде оставка като президент, Радев е дарил жилището на щерка си Дарина и на сина си Георги. Дарението е извършено на 15 януари, когато е входирано в службата по вписвания в София. Апартаментът е описан като "подпокривно пространство – ателие за творческа дейност“, а данъчната му оценка е на стойност едва 36 000 евро.
Поради тази причина безимотния Румен Радев ще се нанесе в жилище в центъра на София в близост до емблематичната улица "Раковски“. Апартаментът е собственост на майката на Десислава Радева – Желяза. 80-годишната тъща на Румен Радев е придобила имота в центъра на София преди повече от 30 години и доскоро го преотдаваше под наем.
През последните 9 години от живота си Румен Радев и съпругата му Десислава обитаваха луксозната вила "Калина“, разположена в резиденция "Бояна“. Двойката имаше удоволствието да се шири на повече от 400 квадрата площ, а дворът на държавния им дом беше с размера на две футболни игрища. През този период вила "Калина“ претърпя два ремонта, а сега Десислава Радева организира пренасянето на семейството в новия им дом.
Макар и да подаде оставка като президент, Радев ще продължи да ползва охрана от НСО поне още една година съгласно закона. Радев има право да си наеме и представителен офис на държавни разноски, но няма да се възползва от тази привилегия.
Румен Радев ще живее при тъщата в центъра на София до улица "Раковски"
©
Още по темата
/
Бащата на Сияна решава дали да участва в изборите: Аз съм социолог и мога тук да ви се подпиша, че Радев няма да има повече от 90 депутата
24.01
Кузман Илиев от "България може": Ние сме отворени към президента за разговор, но не сме "ракета носител"
22.01
Анализатори: Високата избирателна активност е единственото "лекарство" срещу прекалено раздробения и блокиран парламент
22.01
Проф. Константинов за оставката на Радев: Българският офицер трябва да спазва своята клетва и даже да умре, спазвайки я, а не да я нарушава
21.01
Политолог за Радев: 9 години ежедневно ни показваше, че тази къща там му е малка, иска да се забърка в партийните дела
21.01
Още от категорията
/
Страхил Делийски: "Скокът" на Радев е на символно равнище, в заявката за "разрушаване на модела" липсва конкретика
24.01
Андрей Новаков за промените при летене със самолет: Предстоят ни много тежки преговори, тъй като това е бизнес за милиарди годишно
24.01
Експерт: По-високата инфлация не се дължи на присъединяването на България към еврозоната и превалутирането
24.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.