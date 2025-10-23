Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
"След като не успяха да блокират дейността на президентската институция и аз благодаря за това на моите служители, сега ни поднасят данайски дарове (бел. ред. предателски дар), за да я компрометират", заяви пред журналисти президентът Румен Радев по повод изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че ще помоли финансовия министър всички коли и шофьори, да бъдат прехвърлени отново на Президентството.

По думите му тези хора нямат търпение да погазят собствените си закони.

"Те го правят не от държавен интерес, а от паника, защото хората питат: след като президентът слезе от бронираната кола, а аз пътувам много рядко с такава, защо те не могат?", посочи Радев.