Румъния, България и 11 други държави започват най-голямото многонационално учение в Черно море
Организирано от румънския военноморски флот, учението ще се проведе в морето и по вътрешни водни пътища.
"През тези две седмици ще се проведат тренировъчни серии в национална, междуинституционална и многонационална рамка, а дейностите ще обхванат всички среди на действие – морска, речна, наземна.
В тазгодишното издание на учението "Sea Shield“ ще участват над 2500 войници от Румъния и 12 други партньорски държави (България, Канада, Франция, Германия, Гърция, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Испания, САЩ и Турция), с 48 кораба и лодки, 64 бойни машини, 10 самолета и 10 автономни безпилотни системи.
Румънският военноморски флот ще разположи около 1 500 от своите военнослужещи и 33 кораба за плаване в открито море и плавателни съдове за плаване по реки (включително три фрегати, два ракетни кораба, морска драга, миночистач, две бронирани лодки и четири лодки за плаване по реки), 14 бойни машини, четири автономни безпилотни системи и два военноморски хеликоптера.
Учението "Sea Shield“ се координира ежегодно от командването на военноморския компонент "Вицеадмирал Йоан Георгеску“ и има за цел да повиши нивото на оперативна съвместимост между участващите подразделения в съвместна многонационална рамка, с участието на всички категории сили на румънската армия, както и да оптимизира усилията на институциите в системата за отбрана, обществен ред и национална сигурност.
"Чрез провеждането на това учение националните и натовските структури ще засилят своите процедури за съвместни действия и отношенията си за сътрудничество, с цел да се запази стабилен климат на сигурност в региона на Черно море и на източния фланг на НАТО“, според MApN.
Адмирал Ефтимов с анализ за изминалата година: Отличи морска група за специални операции и авиационното формирование за въздушни специални операции
16.01
Още от категорията
/
Енергийни експерти: Интелигентните електромери ще ни дават достъп до данни в реално време и лесно ще следим сметките за ток
19.03
Специалист: Не използваме медицинските хеликоптери на 100%, защото системата не работи, това е проблем и губим пари!
19.03
Силвия Пейчева: Несигурната международна обстановка ни дава шанс да напомним на българските туристи, че у нас се почива най-добре
19.03
