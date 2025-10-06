Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Румънската преса за "Елените": Следите от наводнението са поразителни
Автор: Лора Димитрова 15:06Коментари (0)305
©
Броят на жертвите от катастрофалните наводнения, които засегнаха българското крайбрежие, нараства. Жена, за която съпругът ѝ съобщи, че е в неизвестност, е намерена безжизнена в апартамента си.

Междувременно водите, които отнеха четири живота, започват да се оттеглят, но оставят след себе си опустошителни сцени. Разрушени са домове, пътища, мостове и автомобили. Спасителни екипи работят неуморно, за да помогнат на пострадалите.

Бедствието може да се види във всеки ъгъл на засегнатите от наводненията курорти по българското крайбрежие. Само за няколко часа са паднали тримесечните количества дъжд, съобщават властите. Хората отчаяно се опитваха да изпомпат водата, но напразно.

В Елените, само на 10 километра от Слънчев бряг, електрозахранването беше прекъснато.

Бедствието, оставено след наводненията

Следите от наводнението са поразителни. Колите са заседнали една върху друга, магазините са затворени, със счупени прозорци, а домовете са пълни с кал.

Кореспондент на ProTV News: "Пътищата в Елените са непроходими, покрити са с вода, но и с кал. Силното наводнение изкорени дървета и донесе тази купчина клони до входа на квартала. Къщите също бяха засегнати и много дървета са практически в къщата.“

Екипите за спешна помощ работят в непрестанно движение. Над сто души са евакуирани от жилищен квартал. Но хората изпитват затруднения да напуснат домовете си.

Георги Босков: "Четири екипа с по 25 пожарникари сега отговарят за евакуацията и почистването на пътищата.“

Репортер: "Трудно ли е?“

Георги Босков: "Много е трудно.“

Репортер: "Защо?“

Георги Босков: "Защото някои хора ни създават проблеми с евакуацията. Не искат да си тръгнат. Притесняват се за разни неща.“

Аквапарк беше опустошен, а пързалката разкъсана на парчета. Пътят до плажа в Елените беше разрушен от наводнението, парчета асфалт изчезнаха, а плажът, някога райско кътче с фин пясък и син флаг, стана неузнаваем.

Кореспондент на ProTV News: "Пясъкът беше покрит с клони и всичко, което наводнението е донесло от хълмовете. Виждам много столове, манекени, донесени от водата от магазините, шезлонги, много детски играчки, знак, че наводнението е преминало и през домовете на хората, а има и микробус насред морето.“

Местен жител: "Ситуацията е наистина лоша, виждате, колата ми е унищожена и е откарана в морето. Сега няма вода, няма електричество, трябва да си тръгнем.“

Властите обявяват, че районът ще бъде свързан отново към електрическата мрежа едва следващата седмица.



Още по темата: общо новини по темата: 71
06.10.2025 Нивото на язовир "Ново Паничарево" е около метър под преливника
06.10.2025 България иска помощ от фонд "Солидарност" на ЕС заради щетите от
наводненията
06.10.2025 НИМХ обяви прогнозата за утре, по-добре я прочетете!
06.10.2025 Джартов: Ще има патрулиране в районите, където е обявен червен код
06.10.2025 След пропадналия мост край Царево: АПИ се задейства, въвеждат временен
обход
06.10.2025 От днес Балканите ще бъдат ударени от пореден циклон
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Лазар Радков: Целта ни е да има е дефибрилатори във всяко държавн...
14:22 / 06.10.2025
Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен...
14:11 / 06.10.2025
След пропадналия мост край Царево: АПИ се задейства, въвеждат вре...
13:13 / 06.10.2025
Тристранният съвет не постигна съгласие за ръста на минималната р...
13:14 / 06.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало д...
13:05 / 06.10.2025
От днес Балканите ще бъдат ударени от пореден циклон
12:36 / 06.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана популярен и го постигнах
09:31 / 06.10.2025
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
21:09 / 05.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Наводнението в "Елените" е било прогнозирано преди години, но никой не е обърнал внимание
13:51 / 04.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Водна криза
Световна черна хроника
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: