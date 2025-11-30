Беше достигната тази повратна точка, в която излезе на повърхността натрупаното напрежение, което се усещаше още през лятото. Драмата с бюджета беше конкретният повод, чрез който беше генерирана тази енергия. Това каза пред bTV социологът, бившя вицепремиер бивш министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова.Това е ново явление в нашия политчески живот - излизането на протест заради бюджета. Такъв тип обществени събития започват да живеят собствен живот, развиват се - въпросът е дали ще успеят да обединят опозицията. В този смисъл мисля, че сме в една повратана точка, която може да промени настроенията в политическия живот, заяви Бъчварова.Нямам отговор защо гласуването по бюджета се случва след протеста, а не преди това. Вероятно очакваха това, което те са решили, да мине между другото. Отам дойде припряността, искането бързо да се взме решение, без диалог. А диалогът е много важен, когато има различни обществени интереси – на бизнеса, синдикатите, работещите групи, социално уязвимите групи, посочи тя.Борисов винаги е имал усет да реагира на обществения глас. В момента той е в ролята на човека, който се опитва да постигне съгласие. Но големият пропуск тук е при коалиционното споразумение – дали това, което се предлага сега за бюджета, е било договорорено в споразумението. Липсата на прозрачност е основен дефект, отбеляза бившият вицепремиер.Мисля, че през бюджета се прави опит да се купят определени избиратели. Може да се стигне до избори, но само ако Пееевски и Борисов решат това да се случи. Ако някой се страхува от избори или мисли, че това не би било добре на прага на влизането на България в еврозоната, може да се опита да направи втори кабинет в рамките на този парламент, каза още Румяна Бъчварова.