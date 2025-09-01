Русинова: Борим се да се вдигне медицинския хеликоптер за едно от пострадалите деца при катастрофата край Монтана

© Facebook В момента с Николай Попов - бащата на 12-годишната Сияна се борим/молим да се вдигне хеликоптера (бел.ред.- медицински хеликоптер), за да транспортира до София едно от пострадалите деца при жестоката катастрофа край Монтана. Това съобщи пътният експерт Диана Русинова в социалната мрежа Facebook, визирайки пострадалото 15-годишно дете снощи.



"Борим се за живота на едно 15 годишно дете. В момента с Николай Поповсе борим/молим да вдигнем хеликоптера и да го транспортираме в София, ако напълно му позволи. Молете се и вие за това дете и то е едно от децата на България, което може да стане поредната жертва на войната по пътищата", каза тя.



"Фокус" припомня, че снощи край Монтана е станал челен удар между лек автомобил тип баничарка и тежкотоварен камион. В колата е пътувало семейство от Силистренско – мъж на 48 години, жена на 47 години и синовете им на 15 г. и на 21 г. Мъжът е загинал, малко след хоспитализацията му.