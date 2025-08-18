Новини
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде
Автор: Екип Burgas24.bg 12:16Коментари (0)246
©
На популярния български курорт Слънчев бряг, често посещаван от руски знаменитости , това лято се забелязва значителна промяна в състава на туристите.

На се увеличи броят на украинските туристи в сравнение с миналата година. В супермаркетите и магазините се чува украинска реч, а руски и местни жители се срещат по-рядко. В много търговски обекти работят жени от Украйна, понякога в пенсионна възраст, които общуват с чужденците с помощта на жестове и мимика.

Отношенията между руски и украински туристи остават неутрални: възрастните почти не взаимодействат помежду си, а децата бързо намират общ език, играейки и общувайки дружелюбно.

Местните жители реагират различно на притока на бежанци. Някои са уморени от големия брой украинци, възникват конфликти в магазините и на пазарите. Таксиметровите шофьори също се оплакват от конкуренцията от страна на новодошлите, което предизвиква емоционални изблици, но сериозни конфликти почти не се случват.

Що се отнася до материалното положение, в България има както заможни, така и по-малко достатъчно украинци. Цените на продуктите са се повишили заради подготовката на страната за преминаване към еврото, като цената на млякото и зеленчуците е приблизително сравнима с тази в Москва. Бананите са особено скъпи.

Политическите теми в общуването се засягат рядко. Местната преса отразява събитията без емоции, а туристите обсъждат предимно ежедневни въпроси: отстъпки, нови магазини и ресторанти. Много украинци свикват с живота в България и, според наблюденията, планират да останат тук за дълго време, пише изданието "Московски комсомолец“.

"Според мен тази година украинците са в пъти повече, отколкото миналата" - отбеляза през изданието москoвчанката Олга.

"Влизаш в супермаркета – навсякъде се чува украинска глъч. Нашите почти не се чуват, както и българите. Местните казват: това вече не са български градове, а украински. В много магазини работят жени от Украйна, често пенсионери. С чужденците често се обясняват на пръсти. 

Как се развива общуването между руснаците и украинците?

Нито приятелство, нито враждебност — пълно игнориране. Възрастните не контактуват. Но децата бързо намират общ език. Чух как две момчета на около десет години – едното от Русия, другото от Одеса – заедно гонят топка. Когато се разделиха, си казаха: "Ще ми липсваш много.“ – "И на мен.“

Какво казват и как реагират местните жители на бежанците?

Част от българите са уморени от наплива на бежанци. Собственичката на месарски магазин постоянно влизала в конфликти с украинците, оплаквала се, че са скандални и недоволни от всичко. След поредната караница поставила обява: "Вход само за руснаци“. Според мен това беше прекалено. По нейни думи, нощем тълпа е чупила витрините. В полицията не се обърнала, смятала, че е безполезно, "на тях всичко им е позволено“ – и свалила обявата.

Местните таксиметрови шофьори също често се карат с украинците. Един шофьор се оплаквал, че те "му откраднали бизнеса“ и са завзели пазара, казвал, че много от тях "са се разярили на руснаците“. Емоциите са силни. Разказал, че веднъж рязко казал на едни украинци: "Като не ви харесва – вземете оръжие и идете да воювате“. В отговор – мълчание.

Има ли заможни украинци в България?

Наистина има много скъпи коли, но основно тук идват хора с по-скромни възможности.

Как стоят нещата с цените?

Страната се готви за преминаване към еврото, затова цените вече са посочени както в евро, така и в български лева. Животът е малко по-скъп. Цените на продуктите са приблизително като в Москва: мляко – около 150 рубли (б.р. - 3,13 лева), домати – 250 рубли (5,21 лева) за килограм. Бананите обаче са скъпи – до 300 рубли (6,25 лева ) за кг.

Говорят ли хората за политика?

За политика почти не спорят на глас. В местната преса конфликтът се отразява без емоции: видях на първа страница снимка на Путин и Лукашенко – статията е чисто информационна. До басейна украинците обсъждат ежедневни неща: отстъпки в магазините, нови ресторанти. Много от тях са на мнение, че по отношение на цените България е рай в сравнение със съседна Гърция, където шезлонгите са по 20 евро, а тук – около 500 рубли (10,42 лева). Според мен украинците свикват с живота в България. Съдейки по всичко, много от тях са решили да не се връщат в родината.



