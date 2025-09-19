ЗАРЕЖДАНЕ...
|Руснаци и британци се отървават от имотите, които закупиха у нас
От години именно руските граждани заемат водещо място сред чужденците, които продават имоти в България. Тенденцията започна още през 2017–2018 г., когато сриващата се рубла и повишените лихви по заемите в Русия направиха почивките у нас по-малко изгодни за тях.
Ковид пандемията, войната в Украйна и последвалите санкции само ускориха процеса. Липсата на директни полети вече четвърта година и високите транспортни разходи през Турция са сериозна бариера за руските собственици. Допълнителна трудност създават и визовите режими.
Все по-често брокери съобщават, че и граждани на Обединеното кралство продават своите български имоти. За разлика от руснаците, които предпочитаха ваканционни апартаменти по морето, британците масово купуваха къщи с дворове във вътрешността на страната, предава сайтът Сега.
Причините за продажбите са Брекзит, защото напускането на ЕС доведе до несигурност около визи, права на пребиваване и възможни законодателни промени. Също така България вече не е толкова евтина дестинация за тях. Много британци купиха имоти преди кризата от 2010 г., когато цените паднаха. Днешният ръст в стойността на жилищата ги стимулира да продадат с печалба.
През април тази година Великобритания ограничи свободния достъп за българи, които пътуват с туристическа цел – вече се изисква предварително електронно разрешително. Макар България да осигури облекчен достъп на британци чрез електронни гейтове по летищата, мнозина чужди собственици остават предпазливи.
Според експерти, сегашната вълна на продажби може да отвори нови възможности за български купувачи, но същевременно поставя въпроси за бъдещата роля на чуждестранните инвестиции на нашия имотен пазар.
