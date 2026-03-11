Сподели close
Има ръст на гръцките инвестиции в България през 2025 година и повишение в стокообмена между двете държави. Това стана ясно по време на среща на министър-председателя Андрей Гюров с посланика на Гърция Алексиос Либеропулос, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Премиерът Гюров отбеляза отличното ниво на двустранните отношения. Последното доказателство за това е готовността на Гърция да подкрепи противовъздушната отбрана на България във връзка с усложнената ситуация в Иран. "Регионалният фактор е важен, нашите държави трябва да останат близки и да работим активно заедно, особено в сложните времена, в които се намираме“, акцентира Гюров.

Предвид конфликта двамата обсъдиха редица въпроси, сред които диверсификацията на газовите доставки и тяхната сигурност, както и миграцията. Към настоящия момент не се наблюдава увеличаване на опитите за нелегално преминаване на границите, стана ясно по време на срещата. Двете държави остават в повишена готовност за реакция, ако има засилен мигрантски натиск.