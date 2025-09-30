Новини
Ръст на задържаните за наркотрафик у нас
Автор: Емануела Вилизарова 14:21
©
829 досъдебни производства, свързани с наркотични вещества, и 65 досъдебни производства за нелегална миграция (за престъпления по чл. 279; чл. 280 и чл. 281 от НК) са образувани в периода 1-31 август 2025 г. Това показва ежемесечният анализ на данните за работата на Специализираното междуведомствено звено между прокуратурата и МВР за подпомагане разследването на този вид престъпления.

Увеличава се броят на задържаните лица за производство, преработване, придобиване, държане, разпространение и трафик на наркотични вещества - 921, при 785 за месец юли 2025 г. Разкритите лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотични вещества през август са 55, а през юли т.г. - 40. Според Прокуратурата, от задържаните наркотични вещества и прекурсори най-много са канабисът (23 650 кг) и марихуаната (близо 170 кг).

Сред по-характерните случаи е провеждането на международна операция по сигнал на гръцките партньорски служби, при която в началото на август т.г. е установен контейнер с голямо количество канабис, прикрито зад легален товар. При разтоварването на 810 пакета марихуана са задържани три лица, а по-късно е заловено още едно лице, свързано с доставката. На територията на страната са проведени допълнителни действия по разследването на 6 адреса, претърсени са моторни превозни средства и са извършени обиски.

На 07.08.2025 г. е проведена специализирана полицейска операция от служители на ГДНП и ОДМВР-Пловдив на територията на гр. Първомай. В момент на получаване на пратка, съдържаща високорискови синтетични наркотични вещества, замаскирани в пликове за храна на домашни любимци, са задържани двама мъже, а по-късно единият - турски гражданин, е привлечен като обвиняем. В багажника на лек автомобил са намерени 2 кашона с общо 10 пакета, съдържащи жълтеникаво на цвят прахообразно вещество - синтетичен канабиноид, и два малки плика с бяло прахообразно вещество - синтетичен катинон с общо тегло близо 10 кг.

По линия на противодействието на незаконната миграция в периода 1-31 август 2025 г. са проведени 374 специализирани операции и са задържани 91 незаконно пребиваващи в България граждани на трети страни.

Близо два пъти повече в сравнение с предходния месец са задържаните лица за незаконно превеждане през границата и подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната.

През август 2025 г. са влезли в сила 217 съдебни акта за престъпления, свързани с наркотични вещества, и 164 - за незаконно превеждане през границата и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната.

Специализираното междуведомствено звено бе създадено със съвместна заповед между Прокуратурата на Република България и Министерството на вътрешните работи през август 2023 г. с цел подпомагане разследването за конкретните видове престъпления. Една от основните му дейности е мониторинг на образуваните и водени досъдебни производства.








