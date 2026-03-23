Рядък вид делфин, използван и за военни цели, е открит в Черно море
Проектът по който работихме имаше три основни цели. Първата са морските хабитата, това са различни местообитания от консервационно значение. Различни съобщества от водорасли, които също са обект на опазване и стават защитени зони. Тук имаме и хабитати, образувани от мидини струпвания, които образуват биогенните рифове по дъното на Черно море, посочва Делов.
Второто направление на изследване бяха карагьозовите риби и морските бозайници. Представителите на китоподобните в Черно море са 3 вида делфини – афала, муткур и обикновен делфин. Поради полузатворения и изолиран характер на нашето море, те са еволюирали като ендемични подвидове: черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus), черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus) и реликтен муткур (Phocoena phocoena relicta). В миналото те са били обект на промишлен улов. Днес според националното законодателство и трите вида са защитени от Закона за биологично разнообразие и Закона за рибарство и аквакултури. Муткурът и афалата са в Червената книга на България.
