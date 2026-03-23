Делфинът Афала е може би един от най-често срещаните делфини, тъй като Афалата е крайбрежен вид и е най-едрият делфин от всички и може би най-многоброен. Делфинът по принцип странства навсякъде, като се движи на големи стада. Афалата е може би най-интелигентния вид не само от делфините. За това тя се обучава и за военни цели и се среща в делфинариумите. Афалите имат собствен език и всеки един екземпляр си има име и чрез него се представя пред останалите. Самите афали имат специфична комуникация помежду си. Афалите и косатките аз наричам другата цивилизация. Това каза в ефира на БНР доц. Венцислав Делов от Биологическия факултет на СУ "Климент Охридски".Проектът по който работихме имаше три основни цели. Първата са морските хабитата, това са различни местообитания от консервационно значение. Различни съобщества от водорасли, които също са обект на опазване и стават защитени зони. Тук имаме и хабитати, образувани от мидини струпвания, които образуват биогенните рифове по дъното на Черно море, посочва Делов.Второто направление на изследване бяха карагьозовите риби и морските бозайници. Представителите на китоподобните в Черно море са 3 вида делфини – афала, муткур и обикновен делфин. Поради полузатворения и изолиран характер на нашето море, те са еволюирали като ендемични подвидове: черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus), черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus) и реликтен муткур (Phocoena phocoena relicta). В миналото те са били обект на промишлен улов. Днес според националното законодателство и трите вида са защитени от Закона за биологично разнообразие и Закона за рибарство и аквакултури. Муткурът и афалата са в Червената книга на България.