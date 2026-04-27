Времето се разваля през следващите дни. На 29 и 30 април ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, съобщиха от НИМХ.

В сряда

След обяд на места в Западна България, а привечер и в Северна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.

В четвъртък

Валежи ще има в цялата страна. Повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще се ориентира от североизток и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат, в четвъртък максималните ще са между 10° и 15°.

В петък

В петък вятърът ще отслабне, но ще остане от север-североизток и застудяването ще продължи. Облачността ще е предимно значителна, валежи от дъжд ще има на по-малко места и ще са по-слаби.

През укенда

През почивните дни ще има променлива, често значителна облачност, на отделни места с превалявания от дъжд, предимно слаби. Вятърът ще се ориентира от северозапад и в събота ще се усили, а в неделя отново ще е слаб до умерен. Ще остане сравнително студено.

В понеделник

В началото на новата седмица със слаб южен вятър температурите ще се повишават и ще се доближат до обичайните за периода. Облачността ще се задържи предимно значителна със слаби валежи от дъжд, на повече места в Източна България.