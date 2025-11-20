С 4 дни отпуск, може да почивате 14 по празниците
©
Това развързва ръцете на много хора, които работят на длъжности, които не изискват непрекъснат цикъл. От категорията директно отпадаме – ние журналистите, лекарите, служителите в градския транспорт, търговците в големите вериги, дори и в малките. Все пак, ще трябва да има от къде да купим прасенцето и подаръците.
Поглеждайки към календара, "Фокус" съветва: пуснете отпуск за 22 и 23 януари. Следват, регламентираните официални и почивни- 24, 25 и 26 /сряда, четвъртък и петък/. Събота и неделя –бонус.
В новата седмица, пускате още два дни – 29 и 30 декември. Според новите разпоредби- 31.12. става почивен, 02.01. също. Отново следва уикендът 03.01 и 04.01.
Просто казано – с 4 дни отпуск, ще почивате от 14 календарни дни. Дано шефът разреши, защото отпуските се разписват!
