ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
От полицията допълват, че около 16:30 часа на 12.09.2025 г. в село Дъбница, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е подаден сигнал за спиране и извършване на проверка към лек автомобил, който не се подчинил и продължил движението си. Същият е спрял в близост до полицейския патрул, като водачът е слязъл от него и е побягнал в неизвестна посока.
След отправено му устно разпореждане да остане на място, мъжът, който е на 36 години от село Дъбница, не се подчинил и се самонаранил с остър предмет в областта на на шията.
Транспортиран е в МБАЛ Гоце Делчев, където е настанен за лечение с опасност за живота. За случая е уведомена РП-Благоевград. Образувано е досъдебно производство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
БДЖ предлага отстъпки
10:23 / 15.09.2025
Росен Желязков: Училището е онзи храм, за който държавата трябва ...
10:10 / 15.09.2025
Връхлита ни нова порция магнитни бури
10:12 / 15.09.2025
Догодина ще има STEM кабинети във всяко училище
09:48 / 15.09.2025
Красимир Вълчев: Ако не възпитаме децата си в уважение към учител...
09:37 / 15.09.2025
Ще оцелее ли правителството след поредния вот на недоверие?
09:30 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Сигнал: Шофьор шпори с бясна скорост в насрещното на АМ "Тракия"
20:20 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета