Пожарната в област Бургас спечели нов проект с европейско финансиране, предаде репортер наСредствата са по Програма “Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 към Министерството но труда и социалната политика и са в размер на близо 460 хил. евро.Проектът е насочен към обезпечаването на предпазни средства и оборудване на пожарникари и доброволци.Чрез него ще бъдат осигурени три пикапа с възможности за гасене на горски пожари. Също така ще бъдат закупени дронове за наблюдение и разузнаване при бедствия."За да е ефективен и мотивиран един пожарникар и доброволец, той трябва да е с необходимата екипировка и оборудване! Благодаря на кметовете на всички общини, че се включиха в проекта", заяви от своя страна директортът на бургаската пожарна ст. комисар Николай Николаев.