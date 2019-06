С почистване на плаж "Ропотамо" започва инициативата за по-чисто Черно море на сърфистите от Wind2Win

© На 15 и 16 юни десетки доброволци ще се съберат в един от най-красивите заливи по Южното ни Черноморие – устието на Ропотамо, за да почистят заедно прилежащия плаж. Почистването за втора поредна година се случва навръх Международния ден на сърфа и е част от инициативата WIND2WIN с кауза за чисто Черно море, свободно от пластмаса и други вредни отпадъци. Организатори са сърфистите от сърф училище Акаша Илияна Стоилова и Йоан Колев, които символично са озаглавили събитието Сърф MARмалад (MAR на испански означава море, а malad – е френска дума за болен).



Миналата година серията от почиствания стартира на плаж "Перла“, където бяха събрани близо 1000 кг отпадъци и завърши на варненския плаж "Ветеран“.



Междувременно двамата атлети успешно завършиха първото по рода си скоростно преминаване с уиндсърф от най-северната (Дуранкулак) до най-южната точка (Резово) на нашето Черноморие WIND2WIN Challenge.



Този юни, за всички, дошли да "излекуват“ морето с чували и ръкавици, инициаторите са подготвили безплатни сърф уроци, а партньорите от Nаtional Geographic ще раздадaт подаръци “с мисия“ за всички записали се във формата за участие http://tiny.cc/nwvz6y . Този жест към участниците е обвързан с тяхната кампания "Планета или пластмаса?“ (Planet or Plastic?), която тази година обединява усилия с WIND2WIN.



Един истински шарен мармалад от активности ще се разгърне в рамките на двудневната програма от спортни и образователни активности, посветени на морето. Денят ще стартира с релаксираща SUP йога сесия на сърф училище Акаша, заедно с Ланетика йога и спа. От Less Plastic, блогът, създаден да мотивира хората в България да ограничат създадения от тях отпадък, ще помагат активно в плажното почистване. Основателят му Никола Бобчев е и един от първите, които правят подробни изследвания на количеството отпадъци по устието на река Ропотамо.



Рафтинг дамите от буйните реки на България ще се включат активно в извозването на отпадъците със собствена лодка, като в тази мисия се включва и моторна лодка до пристанището в Аркутино. Eco Switch ще се включат с любопитни истории как можем да switch-нем на друга вълна и да започнем да използваме по-малко пластмаса.



Нашумелите в арт и урбанистичните среди с провокативните си инсталации Destructive Creation ще измайсторят нов шедьовър със събраните по време на акцията боклуци. Атрактивното символично произведение от отпадъци ще зарадва всички включили се, които ще могат да го разгледат и се снимат с него.



Вечерта ще завърши с кино – всички присъстващи ще могат да гледат документалния филм на National Geographic "Зелените герои на Джеки Чан".



Важно е да се отбележи, че сборен пункт за всички ще бъде на плаж "Перла“, при сърф училище Акаша, откъдето до устието на река Ропотамо се стига за 30 мин. общо с автомобил и пеша. С кола се пътува около 10 мин. по път през живописните горички на резерват Ропотамо, характерни за красивия край на Странджа планина, там, където тя се слива с морската синева. Препоръчително е доброволците да са снабдени с автомобили, тъй като от сърф училището нямат възможност да подсигурят транспорт за всички.



При достигане на устието на Ропотамо, реката трябва да се прекоси, за да се достигне до самия плаж. Това ще става със сърф бордове, за което разбира се ще има и опитни инструктори, които ще помагат на всички. Гарантирано преходът ще се превърне едно незабравимо приятно приключение.